Terni, 79enne si toglie la vita a Cesi

Tragedia nella mattinata di venerdì nella zona di Cesi, dove – in un’area boschiva – un 79enne ternano, pensionato e residente nella zona di borgo Rivo, si è tolto la vita con un colpo di pistola. L’uomo, molto conosciuto in zona, si sarebbe portato sul posto con un taxi, per poi allontanarsi ed estrarre l’arma facendo fuoco. Inutile ogni soccorso, con i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volante di Terni e della polizia Scientifica, i cui accertamenti – uniti al fatto che l’uomo avesse in qualche modo espresso, precedentemente, la propria intenzione di farla finita – hanno portato il pm di turno, Giulia Bisello, a ‘liberare’ la salma, restituendola ai familiari per il successivo rito funebre, senza ulteriori accertamenti.

