Terni, 88enne cade con lo scooter a borgo Rivo: soccorso

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di giovedì in via del Centenario a Terni. Un uomo di 88 anni (V.C. le sue iniziali), in sella ad uno scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra, in mezzo ad un’aiuola. Soccorso da alcuni passanti e quindi dal 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – radiomobile e ufficio incidenti – per i rilievi di rito. Nessun particolare disagio per la viabilità.

