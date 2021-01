Terni, 88enne rende la vita maledetta alla convivente: nei guai

Un ternano di 88 anni (sic), ovviamente pensionato e di fatto incensurato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione e del Nor della Compagnia di Terni per i reati di ‘maltrattamenti in famiglia’ e ‘detenzione abusiva di armi e munizioni’. Venerdì sera i militari sono intervenuti presso l’abitazione che l’anziano condivide con la convivente, coetanea, nella zona di San Liberatore. A chiedere l’intervento del 112 era stata quest’ultima, denunciando di essere stata aggredita per l’ennesima volta e di essere, ormai da anni, sottoposta a continui atti vessatori e minacce. «Nel corso dell’intervento – riferisce l’Arma ternana – in un capanno adiacente l’abitazione, nascosti nel tubo di una stufa, sono stati rinvenuti e sequestrati una doppietta calibro 12 e numerose cartucce di vario calibro. L’arma non risultava essere mai stata oggetto di denuncia». Da qui l’ulteriore provvedimento di carattere penale.

Condividi questo articolo su