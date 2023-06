Terni: a maggio 22 giorni di pioggia contro i 6 del 2022. E 2 gradi in meno di media

Oltre 2 gradi in meno di media rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: dai 19.61°C del 2022 ai 17.43°C del 2023. Un maggio decisamente diverso a livello meteorologico a Terni, come certifica il portale specializzato – la centralina di riferimento si trova nella zona di via Natta – Meteoproject. La differenza più rilevante è stata nei giorni con pioggia, più o meno intensa. Dai 6 del 2022 ai 22 del 2023 (record l’11 maggio con 36,2 mm). E finora giugno ha mantenuto lo stesso trend: le precipitazioni non sono mai mancate, mentre nel 2022 si erano verificate in appena due circostanze in tutto l’arco del mese.

