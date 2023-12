Terni, abbandono rifiuti urbani: arriva E-Killer Flex per quasi 10 mila euro

di S.F.

Un impegno di spesa che sfiora i 10 mila euro per tentare di ‘stringere’ sull’abbandono improprio dei rifiuti sul territorio comunale di Terni. A procedere in tal senso è la direzione polizia Locale del Comune: c’è l’affidamento ad una società di Firenze, la Nivi Spa, per la fornitura di un kit per la videosorveglianza mobile denominata E-Killer Flex. Motivo? Viene specificato che c’è necessità di disporre di «un’ulteriore fotocamera digitale di controllo ambientale per potenziare l’attività di vigilanza finalizzata a contrastare il fenomeno del vandalismo ai danni degli uffici pubblici e delle scuole». In concreto si parla di acquistare la telecamera di alta qualità con connessione dati 4G, wifi e batteria di alimentazione. Firma la dirigente Gioconda Sassi.