Terni, accoglienza integrata: appalto triennale ad Arci da 2,5 milioni di euro

di S.F.

Arci Solidarietà Terni in qualità di mandataria con Arci Aps provinciale, associazione San Martino e Laboratorio Idea. Nessuna sorpresa nell’ambito dell’appalto triennale 2023-2025 per il sistema di accoglienza integrata – due i lotti – riguardanti gli ordinari e gli msna, ovvero i minori stranieri non accompagnati: c’è il via libera con esecuzione d’urgenza da parte del Comune con un impegno di spesa di oltre 2,5 milioni di euro. La gara era stata indetta lo scorso 22 dicembre e a firmare è la dirigente ad interim al welfare Donatella Accardo, mentre la responsabile del procedimento è la posizione di elevata qualificazione Erminia Bonini. Solo un’offerta è pervenuta.