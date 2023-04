Terni, al Caos c’è il polistrumentista Ze in the Clouds

‘Ze in the Clouds in concerto per Studio1 Live Session. Aftershow a cura di Lorenzo Bitw e Dan Mar’. Questo l’evento in arrivo al Caos di Terni nella serata di sabato 15 aprile: spazio al polistrumentista e produttore di base a Milano con origini legate al mondo jazz. Biglietti disponibili su Vivaticket.

«Un progetto – spiegano gli organizzatori – nato dal desiderio di ampliare l’offerta artistica del Museo e dalla volontà di includere nuovi codici e linguaggi della musica, offrendo uno spazio ai suoni che verranno. Studio1 è un house concert e serie YouTube dedicato alle proposte musicali più interessanti del panorama italiano. La duplice essenza di Studio1 si traduce quindi in un concerto in presenza per 50 persone, ma anche in una vera e propria serie, disponibile sul canale Youtube del Caos». L’evento è in programma a partire dalle 22. Ze in the Clouds è nato nel Milanese e fin da giovanissimo «ha attirato l’attenzione di promoter e direttori artistici della nuova scena d’avanguardia legata al jazz e all’elettronica».