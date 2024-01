Terni, CLT: corso di educazione micologica

Un corso di dieci lezioni da due ore dal 26 gennaio al 26 febbraio. Sta per scattare il corso di educazione micologica in via Muratori, in casa del Circolo Lavoratori Terni: si svolgerà tutti i lunedì ed i venerdì dalle 21 alle 23.

Il corso

Il costo del corso è fissato in 30 euro che, da soci CLT con tessera rinnovata per il 2024, scende a 25. «Saranno consegnati – viene specificato dal presidente del GMT Giorgio Materozzi – vari materiali didattici, un libro, alcune fotocopie delle leggi sui funghi (nazionali, dell’Umbria e delle Regioni confinanti con l’Umbria stessa), oltre ad un comodo triplo calibro (3-4-5 centimetri) utile per controllare le dimensioni dei funghi da raccogliere secondo quanto previsto da alcune leggi Regionali, Umbria compresa. Per iscriversi o informazioni si deve telefonare al 3246214072 o al 3392934907, oppure recarsi presso la segreteria del CLT in via Muratori. Tutte le serate saranno tenute dai micologi del gruppo micologico ternano iscritti nel registro nazionale dei micologi».