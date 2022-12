Terni, Alessio Rossi sfiora il podio in Trentino: 4° posto sul ghiaccio

Niente Terni da qualche settimana ma le soddisfazioni non mancano per il pattinatore classe 2000 Alessio Rossi, punta di diamante dell’Euro Sport Club. Per lui podio sfiorato in occasione del primo appuntamento su ghiaccio in terra trentina, a Baselga di Piné: 4° posto nella gara Mastart nell’ambito del 1° trofeo nazionale. Il mirino ora si sposta sulla stagione primaverile.

L’input per il palasport



Rossi ed il resto della squadra inizieranno la preparazione della stagione sportiva agonistica con in vista i campionati italiani di maggio ed il trofeo internazionale organizzato dall’Euro Sport Club ad ottobre. C’è anche altro: «Le parole pronunciate – spiega Carlo Danieli, presidente della società – dal patron della Ternana Stefano Bandecchi sono un importante invito a far sì che l’associazione possa organizzare un evento di pattinaggio a rotelle presso il nuovo PalaTerni. Ci aspettiamo quindi la possibilità di poter usufruire del nuovo palazzetto e di una forte collaborazione con la società che il patron rappresenta per poter organizzare eventi come già accaduto sia a Terni (negli ultimi anni) che a Norcia nel 1999 e nel 2001, quando sono stati organizzati dalla società due Campionati Italiani di pattinaggio artistico. Lusingati dalle parole di stima dello stesso patron ci auguriamo anche che il Pattinodromo Daniele Pioli gestito dalla Ternana calcio, sia ancor di più valorizzato e messo a disposizione delle società sportive di pattinaggio per poter far allenare oltre ad Alessio Rossi, tanti altri atleti delle diverse età e poter anche organizzare eventi sportivi di pattinaggio quali ad esempio raduni della nazionale italiana che già più volte, con la collaborazione della società Euro Sport Club è stata presente in città per allenamenti e raduni preparativi sia pre mondiali che europei di specialità».