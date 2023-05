Terni: alimentazione e salute visiva, focus al Casagrande-Cesi

‘Vista e visione’: alimentazione, comportamento e moderne tecnologie di controllo e prevenzione’. Questo il convegno organizzato venerdì mattina dall’IIS Casagrande-Cesi in collaborazione con il corso di laurea in ottica e optometria dell’università degli studi di Perugia: l’appuntamento, aperto con l’introduzione della dirigente scolastica Marina Marini, ha visto protagonisti diversi professori e dottori di rilievo in questo settore. Presenti Pietro Ducoli (medico chirurgo-oculista), Carlo Cagini (ha parlato della progressione della miopia), Stefano Lorè (il ruolo dell’ottica optometrista nel contrasto della progressione miopica), Stefano Alessandrelli (l’ottico ed il manager di livello), Matteo Ferrante, Vincenzo Modica (il diploma in ottica ed optometria), Daniele Fioretto (il corso di laurea in ottica e optometria), Francesca Tentellini (il contributo dell’alimentazione alla salute visiva ‘Mangiare sano allunga la… vista’) e, in chiusura, l’intervento della moderatrice, la professoressa Viviana Altamura. Hanno partecipato anche studenti di altri istituti scolastici, come ad esempio il liceo Galilei.

