Terni, ancora ladri a scuola: colpita l’infanzia ‘Le Grazie’. Spariti due maxi schermi multimediali

«Un’amarezza profonda. Per il danno causato alla scuola ma soprattutto ai bambini e alle loro famiglie». Non si può che condividere il dispiacere del personale e degli utenti della scuola dell’infanzia ‘Le Grazie’ di Terni, espresso dalle parole della vice preside Emanuela Lamazza. Ignoti si sono introdotti nel plesso – attualmente ospitato presso la sede dell’infanzia ‘Matteotti’ in via dei Ciclamini, a causa dei lavori in corso – portandosi via due maxi schermi di ultima generazione. Dispositivi multimediali importanti per la didattica, usati ogni giorno da insegnanti e tanti bambini. Eccola l’amarezza, quella di chi lunedì mattina, alla riapertura si è trovato di fronte il furto compiuto. Ignoti i tempi precisi del fatto, visto che la scuola dell’infanzia chiude il venerdì alle 17 per riaprire il lunedì mattina. Di certo c’è che l’allarme non è scattato, il che fa presupporre che il ladro o i ladri siano passati da accessi secondari, e che non ci sono segni di effrazione evidenti. Le indagini, dopo la denuncia sporta dalla scuola che fa riferimento alla direzione ‘Marconi’ guidata dalla dirigente Vilma Toni, sono condotte dai carabinieri del comando stazione di Papigno, territorialmente competenti. Il furto si aggiunge ad altri che più e meno recentemente hanno colpito altri istituti ternani. Gli ultimi, alla primaria ‘Mazzini’ di Carrara – spariti trenta tablet – e alla primaria ‘Anita Garibaldi’ di via I Maggio. Il timore diffuso è che la sequenza prosegua ancora.

