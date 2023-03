Terni, Angelica Raggi senza freni: 8° titolo Itf a Monastir

Soddisfazioni internazionali per lo sport ternano in questo bel weekend di marzo. Non solo Elena Benucci nella scherma in Austria: trionfo anche per la tennista Angelia Raggi in occasione del doppio nel torneo Itf World tennis tour – 15 mila dollari – a Monastir. Per lei la vittoria è arrivata in compagnia della statunitense Dasha Ivanova, centrando in questo modo il suo ottavolo titolo Itf: nulla da fare in finale per Parigi Corley (Usa) e Fernanda Labrana (Cile), al tappeto in due set per 6-2, 6-4 in poco più di un’ora. «A nome del Coni e della Fitp Umbria i migliori complimenti. Bravissima, avanti così», le congratulazione del delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli.

