Terni: auto contro i tubi del metano, fuga di gas in via Manassei. Interviene il 115

Intervento dei vigili del fuoco di Terni, giovedì mattina in via Manassei, per una fuga di gas – metano – causata da un banale incidente. Un’autovettura è infatti finita contro una colonnina con i tubi del gas, innescando la perdita. Gli uomini del 115, subito intervenuti sul posto, hanno delimitato la zona e proceduto alla messa in sicurezza ed alle necessarie verifiche. Dopo aver chiuso l’erogazione del metano, hanno allertato il gestore per gli interventi necessari. Nel corso dell’operazione non si è resa necessaria alcuna evacuazione di residenti.

