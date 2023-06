Terni: bimbo di 11 anni morso da rettile. Non è in pericolo

La notizia l’ha data il sindaco Stefano Bandecchi nel nominare – con una storia Instagram – la nuova giunta mercoledì pomeriggio: «Ho dato già mandato di tagliare l’erba al Camposcuola che oggi una bimba è stata morsa da una vipera, e sistemare i bagni della Passeggiata». Le verifiche successive hanno consentito di accertare, con l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, che in effetti un bambino di 11 anni è giunto nel primo pomeriggio di mercoledì al pronto soccorso. Immediatamente visitato, sarebbe stato morso sì da un rettile, ma non da una vipera non avendo sintomi associabili a tale situazione. Probabilmente l’animale in questione era una biscia: il bambino resterà comunque in osservazione a scopo precauzionale, anche se le condizioni – alla prima serata di mercoledì – erano buone. Il fatto è accaduto proprio al Camposcuola ‘Casagrande’ di Terni dove l’11enne aveva da poco iniziato l’allenamento con la società sportiva di atletica di cui fa parte. La biscia gli si è attorcigliata in un istante attorno ad una gamba, è riuscito nonostante la grande paura a liberarsene ma il morso era presente e ben visibile. Fortunatamente non si trattava di un rettile velenoso ma l’episodio resta innquietante, da brividi.

