Terni, bivacca con la tenda in largo Manni: multato e allontanato

Altro ‘Daspo urbano’ – tecnnicamente si chiama ‘Dacur’ – emesso dal questore di Terni Bruno Failla. Questa volta è toccato ad un 40enne, originario della Romania, che non potrà accedere alle aree del centro di Terni. Il motivo: l’uomo da qualche mese bivaccava in largo Manni, con tanto di tenda improvvisata per ripararsi. I residenti hanno segnalato a più riprese la cosa alle forze dell’ordine e, successivamente, polizia di Stato e Municipale hanno sanzionato il 40enne per la violazione del divieto di stazionamento.

