Terni: blitz dei carabinieri in un appartamento del centro. Lì dentro prostitute e clienti h24

Una casa d’appuntamenti in un palazzo ‘signorile’ del centro storico di Terni, in via Paolo Garofoli. A scoprirla, grazie alle segnalazioni dei condomini, sono stati i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni. Una 54enne di nazionalità cinese è stata denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria.

Sesso 24 ore al giorno

Quel viavai di clienti, anche nel cortile condominiale, non è sfuggito ai residenti che hanno segnalato il tutto all’Arma ternana. L’indagine è stata condotta con appostamenti e altre metodologie che hanno consentito di accertare come lo stabile – e in particolare l’appartamento in questione – fosse frequentato praticamente 24 ore al giorno da tante persone, ternane e non solo, ‘a caccia’ di sesso a pagamento.

Il ‘blitz’

Acquisiti tutta una serie di elementi, i militari hanno fatto accesso all’abitazione, riscontrando come l’attività di prostituzione fosse gestita dalla 54enne cinese, con diverse giovani connazionali pronte a ricevere i clienti nelle loro stanze. Nell’appartamento – spiegano i carabinieri in una nota – sono stati trovati «numerosi oggetti utilizzati per soddisfare i clienti in ogni loro richiesta». Al termine delle attività la 54enne è stata denunciata alla procura di Terni per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Contemporaneamente è stata invitata a presentarsi in questura per verifiche da parte dell’ufficio immigrazione circa la sua presenza in Italia.