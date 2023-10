Terni: botte al bar con danni per il locale. Denunciati in due dalla polizia

L’intervento della polizia di Stato – squadra Volante di Terni – risale alla fine di settembre, quando presso un bar di via Fratelli Rosselli, due persone hanno iniziato a litigare furiosamente, danneggiando il locale. Gli agenti si sono così portati sul posto ed hanno trovato solo uno dei due ‘contendenti’, seduto all’esterno e che ha spiegato di essere stato aggredito da un conoscente, poi allontanatosi dalla scena. Nulla di chiaro sui motivi della lite e nessuna volontà, da parte della persona in questione, di sporgere denuncia. Ma il locale aveva riportato danni e il titolare, attraverso le telecamere disponibili e spiegando che i due sono soliti «creare problemi», ha consentito alla polizia di Stato di risalire alle identità di entrambe i soggetti. Le immagini li mostrano mentre iniziano a battibeccare e poi finiscono per tirarsi contro bicchieri, bottiglie e le sedie metalliche all’esterno del bar, danneggiandole. A seguito della rapida indagine, i due – un 53enne residente a Terni e un 37enne residente a Roma, con precedenti penali – sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso.

Condividi questo articolo su