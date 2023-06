Briccialdi Terni al Cmm Luogo da intitolare a Berlusconi e linee di mandato il 6 luglio

Le linee programmatiche dell’amministrazione a guida Bandecchi, la richiesta di dichiarazione d’impegno del Comune di Terni a concedere in uso gratuito al conservatorio Briccialdi il Cmm di Terni per l’accesso al finanziamento previsto dal ministero, il nuovo schema di statuto della fondazione Its, l’atto di indirizzo di Forza Italia sulla intitolazione di una via o di un luogo rilevante in città alla memoria di Silvio Berlusconi e quello di Pd/Innovare per Terni sulla realizzazione nuovo ospedale di Terni. Sono alcune tematiche che saranno trattate in occasione del consiglio comunale convocato per giovedì 6 luglio dalle 10.30.

Dislocazione e omaggio

«All’ordine del giorno – le parole della presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli – punti fondamentali per l’avvio della amministrazione guidata dal sindaco Stefano Bandecchi. Le linee di mandato sono il fulcro dell’azione amministrativa che si avrà per i prossimi cinque anni. Rappresenta il cardine della pianificazione dell’Ente. Sottolineo l’atto sul Briccialdi nell’ottica di dare alla città un vero e proprio Campus musicale con il conservatorio protagonista assoluto, capace di dare alta formazione e di attrarre studenti. La dislocazione del Briccialdi al Cmm rappresenta una importante azione di riqualificazione per un complesso che da troppi anni attende un adeguato utilizzo. Sull’Its andiamo alla determinazione di un fondamentale strumento formativo che possa coniugare la domanda e l’offerta di lavoro. L’atto di indirizzo sulla intitolazione di un luogo significativo di Terni a Silvio Berlusconi rappresenta un doveroso omaggio a una figura di grande spessore politico e istituzionale. In merito al nuovo ospedale apriamo ben volentieri – conclude – il confronto con la giunta regionale nell’esclusivo interesse di Terni che ha diritto a strutture sanitarie di primissimo livello».