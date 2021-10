Terni, Calderini torna in Ast come consulente

Torna in Ast l’ingegnere folignate Massimo Calderini, per anni direttore di stabilimento in viale Brin prima di passare – era lo scorso gennaio – alle Fucine Umbre. Ad annunciarlo è Ast attraverso una nota: «L’ingegner Massimo Calderini torna per collaborare con Acciai Speciali Terni nella veste di consulente, forte di un’esperienza di circa 30 anni nel settore siderurgico, di cui gli ultimi sei come direttore di stabilimento. L’ingegner Calderini, a cui non verranno affidate deleghe di alcun tipo e per il quale non sono previsti inquadramenti futuri in azienda, si occuperà di progetti ambientali e supporterà la struttura tecnica di Ast con la sua competenza e la sua passione della materia. Questa scelta – spiegano da viale Brin – testimonia la volontà di Ast di continuare ad investire per ridurre l’impatto ambientale della fabbrica, con target più ambiziosi di quelli fissati dalla normativa, anche avvalendosi di manager di grande esperienza e carisma».

