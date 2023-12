Terni, Campomicciolo: operaio Ast stroncato da un malore in casa. Sabato l’ultimo saluto

Tragica scoperta nella mattinata di giovedì in un’abitazione di via Campomicciolo, a Terni. Un 45enne di Terni – Matteo Fiorini, operaio Ast – è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto, allertati dai familiari dell’uomo che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, si sono portati i vigili del fuoco di Terni per l’accesso nell’appartamento e gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne, avvenuto per cause naturali. Un malore fatale – la salma è stata messa a disposizione dei familiari per il rito funebre, senza la necessità di ulteriori accertamenti – che non gli ha lasciato scampo. Lascia i propri cari e l’amata figlia. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Terni per le formalità e le verifiche, di rito in questi casi. Matteo Fiorini era conosciuto da tanti, a Terni e non solo, per la sua solarità, la passione per lo sport e la palestra, il senso dell’amicizia. Lascia un vuoto in tanti, a partire dai familiari colpiti da una tragedia improvvisa e che lascia senza parole. I funerali si terranno sabato 16 dicembre alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria del Monumento (cimitero di Terni).

