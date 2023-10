Terni: cane antidroga in due scuole e in città. Scattano segnalazioni

Polizia di Stato – squadra Volante, Rpc Umbria-Marche e unità cinofila giunta da Nettuno – al lavoro nella giornata di martedì a Terni, all’interno di due scuole superiori e in alcune aree cittadine, sia in centro che in periferia. Circa gli istituti scolastici, in un caso il controllo è scattato su iniziativa dell’ufficio Volanti mentre nel secondo su richiesta del dirigente scolastico. Il pastore tedesco antidroga Odina ha ‘fiutato’ due dosi di hashish, una nel parcheggio ciclomotori di una scuola e l’altra nei bagni dell’altro istituto, mentre una terza dose è stata trovata nel sottopassaggio della stazione ferroviaria. Lo stupefacente è stato sequestrato ed è stata sporta denuncia a carico di ignoti. Uno studente 18enne è stato invece segnalato in prefettura come assuntore, dopo essere stato ‘fiutato’ dal cane Odina all’interno della sua classe e trovato con mezzo grammo di hashish. Segnalato anche un 57enne italiano, con diversi reati alle spalle, intercettato dal cane della polizia di Stato mentre era in attesa dell’autobus di fronte alla stazione ferroviaria: aveva con sé 0,3 grammi di hashish.

Condividi questo articolo su