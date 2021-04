Cascata delle Marmore «Valorizzare il patrimonio botanico»

Valorizzare il patrimonio botanico presente nel contesto della cascata delle Marmore. A richiederlo è il gruppo consiliare della Lega a Terni: l’atto è stato presentato lunedì pomeriggio in apertura di consiglio comunale e fa seguito alla scoperta di una specia unica di geranio da parte del professor Roberto Venanzoni dell’università degli studi di Perugia.

L’orto botanico

In premessa – l’atto è stato presentato dal consigliere Marco Cozza – la Lega ricorda che «il microambiente generato dalla Cascata delle Marmore per caratteristiche di umidità, temperatura e qualità dell’acqua ha peculiarità se non uniche comunque molto particolari da permettere lo sviluppo di specie botaniche esclusive di questi habitat; nel contesto del parco della cascata è già presente un laghetto ed infrastrutture dedicate ad ospitare un orto botanico con finalità didattiche che necessitano di operazioni di restauro e ripristino della attrattività per cui fu progettato». Poi si arriva alle novità recenti: «È di questi giorni la notizia della scoperta a ridosso della cascata da parte del professor Venanzoni di una specie botanica unica in Italia, per la precisione di un geranio di cui si ha testimonianza bibliografica risalente a circa due secoli, ora confermata da ritrovamento; la promozione turistica del sito e del nostro territorio in genere potrebbe beneficiare da una maggiore attenzione verso ogni peculiarità naturalistica e culturale che lo rendono esclusivo».

La richiesta e il geranio



Il gruppo impegna dunque il sindaco Leonardo Latini e la giunta «a procedere nelle sedi opportune per avviare il recupero funzionale delle infrastrutture dedicate alla valorizzazione delle specie botaniche tipiche di ambiente umido nei pressi della Cascata delle Marmore, anche in considerazione della possibile presenza nell’ecosistema in questione di essenze esclusive da pubblicizzare per interessi sia scientifici che turistici». Si parla nella fattispecie del Geranium Lucarini Venanzoni & Wagens: «La specie è dedicata – sottolinea Venanzoni – a Domenico Lucarini, responsabile dell’erbario came dell’università di Camerino che ha collaborato in passato alla realizzazione del giardino botanico della cascata delle Marmore, scomparso prematuramente. Molte sono le minacce che incombono sul suo stato di conservazione, l’uomo infatti ha nel passato profondamente eroso il suo habitat e ciò, al momento, ci induce a non svelare il punto esatto di rinvenimento; la specie comunque può essere osservata nel giardino botanico della Cbscata delle Marmore che rappresenta il luogo di conservazione ex sito della specie e visitabile.