Terni, catasto digitale cimiteri con App: oltre 80 mila euro a società abruzzese

di S.F.

Proposta di aggiudicazione da 81.900 euro, esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ed impegno di spesa complessivo di poco superiore ai 100 mila euro. Tanto vale il progetto per il censimento/digitalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali a Terni: chiuso l’iter per l’affidamento diretto da parte del Comune con la firma del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. Se ne occupa la Stup srls di Roseto degli Abruzzi.

L’App e la geolocalizzazione dei defunti

In sostanza palazzo Spada ha deciso di acquisire un software integrativo per la gestione di un App associata ai servizi cimiteriali. Motivo? Allo stato attuale il censimento parziale è solo per il cimitero urbano di Terni, per gli altri quindici nulla: la consultazione avviene attraverso i registri cartacei e con questa novità da oltre 80 mila euro sarà sviluppato il catasto cimiteriale per tutte le strutture comunali. Ciò avverrà «con il metodo video photo audio che permetterà di assegnare una ubicazione alle tombe e ai vari settori, per poter distinguere le diverse tipologie e dimensioni, e quindi interrogare ed avere rapidamente tutte le informazioni. Le riprese verranno effettuate sia dall’alto (nel caso delle sepolture a terra) che dal suolo (per i rilievi dei colombai)», viene specificato nell’atto di aggiudicazione. Per i tecnici in questa maniera si avrà «una reale geolocalizzazione di tutti i defunti che riposano in tutti i sedici cimiteri». Si tratta di uno step propedeutico al piano regolatore cimiteriale.

La conseguenza per visitatori ed operatori

A stretto giro è previsto il lancio dell’App che, in linea teorica, faciliterà la ricerca delle tombe a visitatori ed operatori del settore: «Verrà realizzata inoltre una planimetria panoramica da pubblicare anche nel sito internet ufficiale e nei totem con la quale sarà possibile procedere alla ricerca delle tombe; la mappa potrà essere anche utilizzata tramite telefoni cellulari per consentire visite guidate virtuali al luogo della tomba desiderata». Infine focus anche sullo scadenzario delle concessioni, l’installazione di segnaletica informativa/toponomastica e la specifica per le luci votive (accesa/spenta). Dal documento formale, l’offerta della società abruzzese è protocollata già dal 19 giugno 2023. Responsabilità del procedimento in mano al funzionario Federico Nannurelli.