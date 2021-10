Terni, giovedì sera c’è il VI ‘Memorial Mauro Moroni’

Torna a Terni l’appuntamento con la ‘Notturna di fine estate’ e il memorial per ricordare Mauro Moroni, scomparso nel 2015 all’età di 63 anni a causa di un aneurisma. Giovedì sera ci sarà la VI edizione della manifestazione podistica con ritrovo alle 20 e la partenza un’ora più tardi in piazza della Repubblica: spazio alla camminata e corsa ludico-motoria da 5 o 10 chilometri in ambito cittadino. L’evento, organizzato dalla Ternana Marathon Club, rientra nel progetto ‘Percorsi InTerni’ ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit: il ricavato verrà devoluto alla fondazione Umberto Veronesi in favore dell’attività di ricerca. Un appuntamento per ricordare una persona stimata, apprezzata e indimenticata da tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo.

