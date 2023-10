Terni, c’è ‘Vivi bene Valnerina’: passeggiata alla scoperta del cammino dell’acqua

Si chiama ‘Vivi bene Valnerina’ ed è programmata per domenica 5 novembre grazie alla collaborazione tra l’Asd Collestatte Cascata, la pro loco di Torreorsina, il Centro iniziative ambiente Valnerian (Cram) di Terni e Il cammino dell’acqua Aldo Villani.

Si tratta della 1° passeggiata autunnale lungo la via di Francesco alla scoperta del cammino dell’acqua «tra il fiume Nera e gli alberi». Previsto un tracciato da 3.2 chilometri dal parcheggio della cascata delle Marmore fino al campo sportivo di Collestatte Piano dalle 9.30 alle 12.30; il contributo di partecipazione è di 5 euro mentre i minorenni non pagheranno. «Durante il percorso saranno divulgate informazioni circa l’ambiente circostante da Enrico Bini, presidente Ciav, e informazioni sugli effetti benefici dell’attività motoria, in particolare per le persone diabetiche, dal dottor Giuseppe Fatati». Possibile la prenotazione fino al 4 novembre contattando Enrico (333 3553040), Giuseppe (360 904722) e Jonathan (338 1726676). Per il successivo pranzo sociale la spesa è di 15 euro.