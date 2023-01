Terni, ciclopedonale Pentima-stazione: appalto da mezzo milione alla Giacchini

di S.F.

Una ditta di Stroncone – la stessa che si è aggiudicata la realizzazione della rotatoria tra via Turati e via Di Vittorio – ed una di Terni che, di recente, si è presa la sistemazione della pavimentazione di viale Borsi. Sono la Giacchini srl e la Gbl Costruzioni ad essersi sfidate per l’appalto da mezzo milione di euro utile allo sviluppo del percorso ciclopedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria ed il complesso universitario di Pentima con passaggio di fronte all’Ast. Ad avere la meglio la prima. Non hanno partecipato Cogem srl, Edilmaco2 sas, Geg di Giovannetti Sandro, Gentile Vittorino srl, Monti Enzo srl e Tecnostrade srl.

La procedura

Come noto l’opera è finanziata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un quadro complessivo economico da oltre 600 mila euro. In questo caso la base d’asta ribassabile è fissata a quota 472 mila euro più ulteriori 35 mila non ribassabili. A farsi avanti per la procedura negoziata – da ricordare che è ad invito – sono state la Giacchini e la Gbl: l’aggiudicazione è andata alla ditta di Stroncone grazie ad un ribasso offerto del 4,23% (prezzo unitario di 452 mila euro) contro l’1,47% della concorrente. A firmare lo specifico verbale di gara ci ha pensato il Rup Federico Nannurelli con Silvia Tombesi e Luana Bonaccini testimoni. La ciclabile sarà realizzata lungo via Marco Claudio, via Curio Dentato, piazzale Bosco, via Fratelli Rosselli, via Breda, viale Brin e Pentima. Della progettazione se ne è occupato lo studio A.s.s. di Collazzone.