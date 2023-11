Terni, cocaina nei filtri delle sigarette: 29enne patteggia

L’arresto era scattato lo scorso agosto, dopo che i carabinieri – Nor e Sezione operativa della Compagnia di Terni – lo avevano fermato in strada Santa Giusta dove aveva appena ceduto 5 grammi di cocaina ad un cliente di origini albanesi. L’uomo, il 29enne A.N. di origini napoletane, domiciliato nella zona di borgo Bovio, era stato sottoposto alle perquisizioni personale e domiciliare e i militari dell’Arma lo avevano trovato in possesso di 17 grammi di hashish, 36 dosi già pronte (17 grammi) di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per confezionare la droga e 150 euro in contanti. Lunedì di fronte al tribuanale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – il giovane, assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con contestuale revoca degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. La particolarità riscontrata dai carabinieri all’atto dell’arresto era che il 29enne nascondeva le dosi di cocaina da spacciare all’interno delle sigarette, nello spazio riservato ai filtri. Dopo averli accuratamente rimossi, inseriva la droga confezionata (circa 0,3 grammi) e richiudeva il tutto con un pezzo di filtro precedentemente tagliato.

