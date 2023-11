Terni, corso Tacito: c’è chi ci prova con il cioccolato ‘romano’

Aperture e cessazioni nel mondo del commercio ternano, diverse novità negli ultimi giorni. Una delle più rilevanti – non sarà sfuggito ai più – riguarda corso Tacito: c’è chi arriva da Roma per tentare la fortuna in centro. È a pochi passi dalla fondazione Carit che è prevista a stretto giro l’apertura di una cioccolateria a firma Collefiorito, fabbrica artigianale attiva dal 1945: «Ho un’idea abbastanza chiara – spiega il titolare, Andrea – su ciò che può essere. Vengo a Terni perché sono innamorato delle piccole realtà, credo che possa piacere». Ci sarà uno staff tutto al femminile con tre ragazze. Nel contempo allo Sportello unico per le attività produttive sono state depositate istanze per diverse aperture: in piazza della Pace 33 per un esercizio di vicinato nel settore non alimentare, in via Tre Colonne per un’estetista, in via Primo Maggio per un acconciatore ed in via del Sersimone per un’officina. Sponda cessazioni risultano quelle in via del Maglio (una media struttura per l’alimentare), via Ippocrate, via Campania, via Cesi e via del Rivo, quest’ultimi tutti non alimentari.

Condividi questo articolo su