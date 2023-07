Terni: coppia di anziani aggredita nel parcheggio dell’Eurospin Stadio

Brutto episodio nel tardo pomeriggio di sabato nel parcheggio dell’Eurospin zona Stadio (San Martino), a Terni. Una coppia di anziani, marito e moglie ternani, è stata aggredita da un soggetto intervenuto – apparentemente senza alcun titolo – in una discussione per motivi di viabilità. In seguito all’aggressione, l’anziano è finito a terra, raggiunto da più di un colpo sferrato dal soggetto – si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera -, mentre la moglie è stata colpita da una bottiglia o lattina di birra tiratagli contro dall’esagitato. Solo il primo ha avuto bisogno delle cure del 118. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

La ricostruzione

Secondo quanto appreso, i due anziani – poco dopo le ore 18 – sono rimasti coinvolti in un banale incidente stradale all’interno del parcheggio dell’Eurospin Stadio. Un fatto di poco conto, senza feriti e risolvibile con il Cid, che ha portato ad una discussione, peraltro abbastanza civile, con l’altra famiglia coinvolta nel sinistro. Di punto in bianco, però, sulla scena si è portato l’aggressore – si tratterebbe di un lavavetri operativo nella stessa zona – che ha preso a male parole la coppia di anziani e quindi ha percosso, strappandogli la maglietta prima e scaraventandolo a terra poi, il marito e quindi bersagliato la moglie. Un passaggio concitato è stato quando il soggetto ha preso da terra un pezzo di vetro ma poi il tutto – è intervenuto anche un ufficiale della polizia Locale di Narni libero dal servizio, che ha placato i coinvolti e chiesto i soccorsi – è rientrato. Le indagini sono tuttavia scontate come le denunce all’autorità giudiziaria, una volta ricostruito con dovizia di particolari il fatto.