Terni in aiuto delle associazioni: 1.870 iscritti per la ‘Run & walk by night’ – Gallery

Terni corre e cammina per aiutare le associazioni di volontariato. Non è mancato del supporto della città a Progetto Flavia, Afad, Terni x Terni Donna, Aucc, Aladino, Croce Rossa, Misericordie, Damiano per l’ematologia, Mi Rifiuto, Lilt e Age in occasione della 10° ‘Run & Walk by night’, la manifestazione ludico-motoria benefica a firma dell’Amatori Podistica Terni: la partenza alle 21 da piazza Europa nelle immagini. In tanti hanno deciso di dare il proprio contributo per una giusta causa: alla fine gli iscritti sono stati 1.870 per quasi 9 mila euro raccolti.

Condividi questo articolo su