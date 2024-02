Terni: detenuto di 46 anni si toglie la vita in carcere

Un detenuto di nazionalità albanese di 46 anni si è tolto la vita all’interno del carcere di Terni, nella propria cella. A rendere noto il fatto è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. «Verso le 10.30 di lunedì mattina – spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe – nel carcere di Terni si è consumato un nuovo dramma che vede il suicidio di un detenuto, ristretto per tentata rapina, poi inviato ai domiciliari e poi di nuovo in carcere per violenze in famiglia. L’uomo, un cittadino albanese di 46 anni, è stato trovato impiccato nella propria cella – prosegue Bonino – e sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e del personale di polizia penitenziaria». «Un detenuto che si toglie la vita in carcere – dichiara il segretario generale del Sappe, Donato Capece – è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea». «Il suicidio è sicuramente un evento imprevedibile – afferma Bonino -, pertanto se una persona decide di suicidarsi prima o poi troverà il modo di farlo. Il problema è preventivo, non successivo. Con il passaggio della sanità penitenziaria alle Regioni, la situazione è purtroppo estremamente peggiorata. La carenza di operatori sanitari, psicologi e psichiatri è il punto cruciale della questione».

