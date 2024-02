Terni, ‘Di danza e d’amore’: una rassegna per dire basta alla violenza

Una rassegna di numerose scuole di danza di Terni per dire basta alla violenza. Si chiama ‘Di danza e d’amore’ ed è andato in scena al teatro Secci nel giorno di San Valentino con l’obiettivo di sostenere la rete antiviolenza territoriale.

I protagonisti

Il devoluto dei biglietti è andato a favore di tutte le associazioni che fanno parte della rete contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Circa duecento i danzatori e le danzatrici presenti del Proscenium, Solo Danza, Open Space, Hamartia, Area Ballet, Associazione Dancers, Arte Danza Terni, Floor e Centro Formazione Danza. Presenti le associazioni della rete antiviolenza con rappresentanti dell’associazione San Martino (Martina Tessicini), il Centro Cav del Comune (Laura Pelle), Soroptimist (Stefania Capponi, Lorenzina Bolli e Paola Giuliani), TerniDonne (Paola Gigante, Claudia Monti) e il Cpo regionale (Vittoria Sbaraglini). Tra gli ospiti Clarissa Mucci (già docente presso l’accademia nazionale di danza di Roma) e Paolo Arcangeli (danzatore e docente presso l’accademia nazionale di danza). L’evento è stato ideato da Barbara Testa con direzione artistica affidata a Fabrizio Santella e Simonetta Petrucci. Con loro anche i consiglieri Roberta Trippini e Mirko Presciuttini.

La soddisfazione

«Il nostro grazie al Comune di Terni per la fiducia, a tutti i partecipanti ed a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione che ha puntato alla sensibilizzazione dei nostri ragazzi verso l’amore, il rispetto, l’importanza del dono, e della collaborazione ma soprattutto alla solidarietà», il commento di Santella e Petrucci. «Siamo molto soddisfatti. Circa 400 persone hanno preso parte allo spettacolo nei due turni previsti è segno di grande solidarietà dimostrata da tutti i ternani per dire no alla violenza, grazie di cuore. Bello vedere tutti questi giovani che si sono messi in gioco per una causa importante poiché rappresentano il nostro futuro», le parole degli assessori Viviana Altamura e Stefania Renzi. Coinvolto nell’organizzazione anche l’assessorato alla cultura e agli eventi valentiniani. Rilasciato infine a tutte le scuole un attestato di partecipazione come ringraziamento.