Terni dice addio a Alvaro Fabrizi: ‘anima’ della festa di Gabelletta

Lutto a Terni per la morte, avvenuta mercoledì all’età di 73 anni, di Alvaro Fabrizi, molto conosciuto in città e nei dintorni per la sua attività in prima linea nel sociale, a cui affiancava una grande passione per la musica. «Mi ha lasciato senza parole la sua perdita. Alvaro è stato l’anima della festa a Gabelletta. Un grande abbraccio ai suoi familiari» scrive su Facebook il consigliere comunale del Pd Francesco Filipponi, annunciando la sua scomparsa.

Il dolore

Pur abitando a Cospea, Fabrizi era infatti di ‘casa’ a Gabelletta, dove l’impianto sportivo di via Vallemicero è intitolato alla memoria di Mirko, l’amato figlio prematuramente scomparso a 21 anni, nel luglio 1999, a causa di un incidente stradale. Ai tanti messaggi di cordoglio diretti nelle ultime ore alla moglie di Fabrizi, Marisa, e all’altro figlio Alessandro, si sono aggiunti anche quelli delle orchestre Luca Sebastiani e Andrea Bonifazi, oltre che del direttivo, dei volontari e di tutti i soci del Centro sociale Cornelio Tacito. In segno di lutto sono state annullate la scuola di ballo di giovedì e la serata di sabato programmate al Dancing 7 Valli di Quadrelli, a Montecastrilli.