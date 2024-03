Terni: Diego Piergrossi confermato presidente dell’Unione giuristi cattolici. Direttivo rinnovato

Nel complesso romanico di Sant’Alò a Terni, venerdì sera si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Unione giuristi cattolici italiani di Terni per il biennio 2024-2025. All’esito delle votazioni è risultato rieletto all’unanimità il presidente uscente, l’avvocato Diego Piergrossi.

Il nuovo direttivo

Quasi completamente rinnovato, invece, il direttivo che risulta così composto: avvocato Diego Piergrossi (presidente), avvocato Luca Castelli (vicepresidente), avvocato Franco Alunno Rossetti (segretario), dottor Massimiliano Di Bartolo, avvocato Ermanno Ventura, dottor Leonardo A. Betti (delegato per i giovani), dottoressa Rita Schiarea (delegato tesoreria), avvocato Federica Fiocchi (delegato Pari opportunità, monsignor Roberto Bizzarri (consulente ecclesiastico). Il presidente Piergrossi come primo atto ha subito dichiarato la prossima realizzazione di un convegno di diritto internazionale per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Terni avente ad oggetto l’articolo 11 della Costituzione italiana, la Carta Onu e l’articolo 5 del Trattato Nato.