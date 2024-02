Terni: domenica c’è il ‘San Valentino con l’Abarthino 3.0’

Appuntamento domenica 25 febbraio in piazza Tacito, a Terni, con il ‘San Valentino con l’Abarthino 3.0’, evento organizzato dall’Abarth club di Terni e inserito nel calendario degli eventi valentiniani. In programma l’esposizione, la colazione e, a seguire, dj-set e aperitivo per tutti i partecipanti. Sono attesi equipaggi da Roma, Foligno, dal viterbese, da Rieti, e Firenze oltre che dal territorio ternano. Si tratta di un appuntamento organizzato annualmente dal club ternano che riscuote grande interesse da parte degli appassionati dello ‘scorpione’. Confermata la presenza degli assessori allo sport e alla cultura del Comune di Terni. Alle 11 la carovana partirà per un giro panoramico in direzione Marmore, Piediluco e Arrone, con rientro in piazza Tacito intorno alle 13. L’esposizione continuerà fino al tardo pomeriggio.

