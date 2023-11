Terni, donna disperata in via Cocceio Nerva: urla e un uomo la trascina via. Si indaga

Sono in corso indagini da parte della polizia di Stato di Terni, intervenuta sul posto con personale della squadra Volante, su quanto accaduto nella notte fra giovedì e venerdì – intorno alle ore 2.30 – in via Cocceio Nerva, a pochi passi da via Curio Dentato e dalla stazione ferroviaria di Terni. Le urla disperate e il pianto di una donna di nazionalità straniera, in strada, hanno svegliato diversi residenti e le loro famiglie. Solo il successivo intervento di forze dell’ordine e 118 – allertati da alcuni testimoni della scena – ha riportato un po’ di calma. Fra i residenti, c’è chi ha documentato una parte dell’accaduto, filmando con uno smartphone. Nel video, diffuso via social, si vede un uomo in maniche corte e bermuda – a dispetto delle temperature della notte – che afferra la donna per un braccio cercando di trascinarla via. Lei è seduta sull’asfalto, in mezzo alla strada, e in quei pochi istanti ripresi, forse anche a causa di qualità e brevità del filmato, non si riescono a notare evidenti percosse. Lui parla a voce alta e lei piange e urla – il tutto in una lingua straniera – e si può chiaramente intuire la disperazione della donna e il fatto che i suoi movimenti vengano limitati dal soggetto, che sembra volerle imporre qualcosa, forse di rientrare in casa. Ad un certo punta sulla scena spunta un altro uomo, anche lui straniero, che sembra voler placare la situazione pur mantenendosi a debita distanza: l’altro, però, lo allontana con parole e gesti via via più perentori. Con l’arrivo della polizia, poi, la donna riuscirà a raggiungere l’ambulanza del 118 insieme ad un minore. Mentre l’uomo rientra nell’abitazione: saranno le indagini a chiarire contesto, azioni e cause di una situazione che, dal poco che si può intuire, fa temere qualcosa di serio e meritevole di attenzione da parte dell’autorità giudiziaria.

