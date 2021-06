Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì in via Tre Venezie, a Terni, nei pressi dell’edicola. Una donna è stata investita da una Citroen C3 che procedeva in direzione San Carlo. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero – fortunatamente – serie. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale ternana.

