Terni: droga a minore. Assolto un 34enne

Era accusato di aver venduto poco più di 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione – in cambio di 250 euro – ad un giovane di nazionalità indiana che all’epoca dei fatti – era l’aprile del 2018 – aveva 17 anni. Per questo un 34enne romeno (M.A.) era finito a processo. Martedì il tribunale di Terni in composizione collegiale lo ha assolto perché ‘il fatto non sussiste’: l’accusa aveva chiesto per lui – difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli – una condanna ad un anno e nove mesi di reclusione. Probabile che il collegio giudicante non abbia ritenuto attendibile quanto riferito dal ragazzo indiano fermato dalla Finanza con la droga e il bilancino.

