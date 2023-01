Terni, droni e ritmiche sintetiche: c’è Trascendanza al Caos

«Vi accompagneremo alla scoperta dei droni e delle ritmiche sintetiche». Mercoledì sera c’è un appuntamento particolare al Fat Art Club di Terni, al Caos: è in arrivo il primo appuntamento di Nodi, nuovo format del collettivo che prevede una serie di serate itineranti in collaborazione con realtà della regione e non. C’è Trascendanza e protagonista sarà Occupied Head, dj e produttore tedesco che «combina elementi elettronici, ambient, elettroacustici ed elettro pop per tessere una trama sonora dal forte carattere meditativo». Prima e dopo il suo live spazio alla selezione poliedrica di Federico Cassetta e Giesse. Trascendanza – viene specificato – è un «progetto multidisciplinare volto alla sostenibilità culturale, ambientale e sociale nato nel 2019 a Perugia».

