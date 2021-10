Terni, ex hotel Allegretti in vendita: nuovo tentativo

di S.F.

Una superficie totale di 3.842 metri quadrati, più della metà – 2.317 – commerciale. Disposta su sei piani nell’area tra via Gramsci, via Farini e via Parmenide, dove di recente c’è stata la sistemazione del verde pubblico: si tratta dell’ex hotel Allegretti, edificato a metà degli anni ’70 e inutilizzato da un bel po’. È per questa struttura che è scattato il tentativo di vendita da parte della Classe A Immobiliare di Eleonora Fusaroli: da ciò che si apprende si parla di un valore di circa 1,5 milioni di euro.

Il tentativo

L’area circostante negli scorsi anni è stata più volte segnalata – ne sanno qualcosa i volontari civici di Mi Rifiuto, passati da queste parti nel marzo 2019 – per il degrado. Poi la sistemazione e il rilancio per la vendita dell’edificio non residenziale con accastamento hotel e destinazione urbanistica per attrezzature di interesse comune: «Ricomprende – viene evidenziato – una varietà di licenze praticabili a partire da quella ricettiva, proseguendo con case di riposo, cliniche, ospedali, scuole e molteplici altre». Per quel che concerne il fabbricato con struttura portante in cemento armato si sottolinea che è in «buono stato conservativo». L’ultima ristrutturazione interna avvenne nei primi anni 2000.

La zona esterna

L’ex hotel ha un totale di 53 camere (in maggior misura doppie) ed è struttura con piano semi interrato, terra ed ulteriori cinque piani per un totale di oltre 1.200 metri quadrati; nella parte più alta invece ci sono un magazzino ed un lastrico solare. Infine la zona esterna con 17 posti auto ed un’area pertinenziale da 1.600 mq. Certo, in un contesto come quello attuale è difficile pensare che si possa concretizzare una trattativa. Il nuovo tentativo è stato lanciato in estate.