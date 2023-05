Ex mercato coperto Terni: riaperti termini conferenza di servizi

di S.F.

I più ottimisti speravano di poter vedere l’avvio del complesso intervento a poche settimane di distanza dalla firma per la vendita definitiva dell’immobile, avvenuta ad inizio anno. Invece no, per il restyling dell’ex mercato coperto di Terni c’è ancora da attendere. Motivo? La conferenza di servizi indetta oltre due mesi fa dalla direzione urbanistica del Comune per la ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico – non costituente superficie utile coperta – del fabbricato ad uso commerciale. La partita deve essere ancora perfezionata per via della trasmissione di ulteriori integrazioni e, di conseguenza, si è registrata la riapertura dei termini. Ad entrare in azione sarà Superconti Supermercati srl.

