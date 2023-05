Piazza Dalmazia per tutta la giornata di sabato e la mattina di domenica, più in piazza della Repubblica dalle 14 del 13 maggio e la mattinata del 14. Questi gli appuntamenti previsti a Terni con protagoniste le volontarie del comitato locale Airc per la ricerca sul cancro: torna l’iniziativa con le azalee in occasione della Festa della mamma. In caso di condizioni meteo avverse, eventuali modifiche saranno comunicate attraverso la pagina Facebook del gruppo.

