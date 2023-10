Terni, ‘Fiatautonomy’: concessione a 18.925 euro annui, il Comune ci prova

di S.F.

Due prefabbricati da 280 metri quadrati ed un’area a verde con pista ciclabile per esercitazioni di guida da 6.420 mq. Si parla del ‘Nucleo servizi Fiatautonomy – Centro per l’autonomia umbra’ di via Papa Benedetto III: torna al centro dell’attenzione perché il Comune ha avviato la procedura per l’eventuale concessione. Fissato un canone annuo da 18.925 euro.

IL DEGRADO DEL 2015

IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

La situazione

Al momento è utilizzato dall’associazione Vita Indipendente Umbria Onlus e da palazzo Spada è arrivato l’ok all’iter per ricevere le manifestazioni di interesse: è rivolto alle realtà associative che svolgo attività di carattere sociale, culturale e didattico. Il periodo di pubblicazione è di dieci giorni e ad occuparsene sono due dirigenti: Donatella Accardio per il welfare e Francesco Saverio Vista per il patrimonio.