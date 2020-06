Terni, fila per i rifiuti: «Tempi troppo lunghi»

Lentezze e disagi: scatta la protesta degli utenti del centro di conferimento Asm nella zona del foro Boario, a Terni. «Ci sono persone in fila da due ore – segnala un cittadino intorno alle ore 15 di lunedì – e sotto il sole, in questo periodo poi, non è il massimo. Perché non si riesce a velocizzare il servizio, magari con più addetti?». Lungi dal voler giustificare chi abbandona materiali in giro, «però certo – spiega l’utente – così uno si sente demoralizzato e alla fine c’è chi ha fatto marcia indietro decidendo di tornare un’altra volta». Con le limitazioni da Covid, diversi cittadini hanno approfittato delle misure per dedicarsi alle pulizie di casa, svuotando cantine, ripostigli, pulendo giardini. E il numero di coloro che hanno materiali da conferire è cresciuto. Così come le attese.

