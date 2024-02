Terni-Foligno: partiti i lavori sulla linea ferroviaria. Prime modifiche al Tacito

Hanno preso il via lunedì i lavori infrastrutturali che, sulla linea ferroviaria Orte-Falconara, modificheranno la circolazione dei treni fino al prossimo giugno, costringendo i viaggiatori umbri, su parte della tratta interessata, a ricorrere ai bus sostitutivi. I primi treni ad essere coinvolti sono l’Intercity 580 Terni-Milano delle 5.05 e l’Intercity 599 Milano-Terni in arrivo alle 00.40 , entrambi più conosciuti come ‘Tacito’: fino al 3 maggio, per 43 giorni non consecutivi, il primo partirà da Foligno anziché dalla città dell’acciaio e il secondo arriverà sempre a Foligno anziché nella Conca, costringendo ternani e spoletini a ricorrere ai bus sostitutivi, con orari di partenza e arrivo inevitabilmente diversi da quelli originari.

I dettagli

Come riporta martedì il Messaggero, la mattina il bus da Terni partirà infatti alle 4.30, mentre la sera, dopo lo scambio bus-treno, l’arrivo a destinazione è posticipato alle 1.15. Per la settimana in corso le modifiche, in entrambe le direzioni, sono previste anche nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. A marzo la tratta Terni-Milano subirà le modifiche illustrate nei giorni 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. Poi ad aprile il 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24, e a maggio il 2 e 3. Per la tratta Milano-Terni, oltre agli stop tra lunedì e giovedì della settimana in corso, i bus entreranno in funzione nei giorni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; ad aprile il 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Infine l’1 e il 2 maggio. Poi dal 4 maggio all’8 giugno i disagi saranno ben più pesanti, perché lo stop – sempre per lavori – riguarderà tutti i treni in circolazione tra Terni a Foligno, costringendo i viaggiatori a utilizzare sempre i bus sostituivi per il tratto interessato.

Il guasto

Intanto martedì è stata un’altra giornata di passione per i pendolari, a causa di un guasto alla linea tra Foligno e Campello sul Clitunno che, di prima mattina, ha rallentato la circolazione ferroviaria a partire dalle 6 circa. Intorno alle 8.50 la situazione è tornata regolare, ma Intercity e Regionali hanno registrato in generale ritardi fino a 30 minuti. Il Regionale 4949 Perugia-Terni in partenza dal capoluogo alle 6.52 ha registrato invece un ritardo di 50 minuti.