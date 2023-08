Terni, Fontana di Polo: trattative e possibile svolta per il complesso ex Enel

di S.F.

Il complesso industriale è tutt’altro che piccolo e non passa inosservato visto che fino a pochi anni fa, tra l’altro, c’erano Wind e soprattutto Enel. Ora per l’area di via Gabelletta, a ridosso della Coop, si registrano novità interessanti: trattative in corso con un paio di soggetti per la possibile cessione dal valore di poco inferiore ai 2 milioni di euro. In ballo ci sono uffici per circa 8 mila metri quadrati ed un’area esterna da 26 mila mq.

Cosa c’è in vendita



Enel ha lasciato il complesso da un quinquennio – l’inaugurazione in via Turati c’è stata a fine 2019 – e nel contempo l’area è stata acquisita da un fondo immobiliare. Ora ad avere tutto in mano è Prelios e da circa un anno le strutture interessate sono in vendita, con prezzo attuale fissato a quota 1 milione e 740 mila euro. A seguire l’iter per le manifestazione di interesse e le valutazioni del caso è l’agenzia di intermediazione immobiliare Yard Re di Milano, con referente Vittorio Sportoletti per Umbria e Marche: si parla di un gruppo di edifici disposti su cinque piani, più quello interrato, con 7.279 metri quadrati di uffici, un capannone produttivo di 360 mq, l’abitazione del custode di poco superiore ai 100 mq, un magazzino di 104 mq, un piccolo box, cabina elettrica, tettoie per 700 mq e la maxi area esterna.

Da quanto si apprende – di mezzo c’è l’immancabile non-disclosure agreement, il consueto patto di riservatezza tra privati, che non lascia molti margini – ci sono due soggetti che hanno mostrato interesse per il complesso, seppur al momento debba ancora essere trovata la quadra su alcuni aspetti. In tal senso, giocoforza, è coinvolta anche l’amministrazione comunale. D’altronde ci sono da fare una serie di valutazioni sulla compatibilità dell’attività proposta essendo un sito di servizio con destinazione produttiva per il pubblico. Con vincoli da rispettare. Tempistiche? Non brevi, anche se dovesse esserci un esito positivo per la negoziazione a stretto giro. Da segnalare nel contempo che si può accedere tranquillamente – c’è ancora un’auto Wind parcheggiata all’interno – dal cancello di fronte alla Coop. Perché accade questo? Semplice, i funzionari Wind hanno la facoltà di poter entrare in quanto c’è un ripetitore e strumenti di loro proprietà. Magari è il caso di controllare meglio e non lasciare aperto così, non si sa mai.