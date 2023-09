Terni, gazebo/bar piazzale Senio: ancora pressing per il bando

Il bar/gazebo in abbandono ed i lavori Pnrr per la realizzazione dell’area sportiva polifunzionale in piazzale Senio, a Terni. Sono le due tematiche tirate in ballo dal capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, nell’interrogazione rivolta al sindaco Stefano Bandecchi e alla giunta.

LUGLIO 2020: «BANDO PRONTO, MA SIAMO BLOCCATI»

GENNAIO 2021, APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA GARA

GENNAIO 2022, ULTIMO STEP PRE BANDO: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Il bando mai lanciato

In premessa il capogruppo Dem ricorda che «entro l’estate del 2024 avranno termine i lavori di riqualificazione dello spazio polifunzionale dove sorgerà una nuova struttura polivalente che attirerà e vedrà protagonisti centinaia di ragazzi con le loro famiglie. L’area interessata ha bisogno di una riqualificazione completa e definitiva per ridare slancio alla vita del quartiere e per sanare una situazione di abbandono che perdura da anni». Si arriva al dunque: «La parte dell’area dove ad oggi insistono un gazebo e un bar ormai da anni abbandonati varimessa a disposizione dei cittadini; l’esecutivo di palazzo Spada dal gennaio 2021 ha approvato le linee guida per dare il via libera per il bando di concessione da nove anni di durata e la cura degli spazi pubblici e delle periferie dovrebbero rientrare tra le priorità di una buona amministrazione». Da qui la richiesta di avere lumi sull’iter per l’affidamento della struttura.