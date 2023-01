Terni: girano video di una finta rapina al centro commerciale. Denunciati 5 ragazzi

Cinque ragazzi di Terni, tutti incensurati e di età compresa fra i 19 e i 20 anni, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Collescipoli e del Nor della Compagnia di Terni. In pratica i cinque sono stati fermati dai militari mentre erano intenti a girare un ‘cortometraggio’ amatoriale all’interno della galleria commerciale di via Donatori di Sangue, in zona borgo Bovio, inscenando una rapina. Una finzione che non solo ha creato un certo allarme fra le persone presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine, ma che è stata ‘arricchita’ anche dall’utilizzo di una pistola giocattolo priva del tappo rosso di sicurezza. Quest’ultima è stata sequestrata ed i cinque deferiti alla procura della Repubblica di Terni.

