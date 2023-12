Terni: guano e storni invadono la zona dell’ospedale e ci scappano pure gli incidenti

LE FOTO

Problemi di carattere igienico-sanitario, di decoro ma pure di sicurezza. Quest’anno a Terni gli storni – volatili migratori – si sono concentrati nella zona dell’ospedale, in particolare in viale VIII Marzo. Il guano è da giorni ben visibile e stratificato: sui marciapiedi, lungo la strada, negli spazi verdi adiacenti la carreggiata. Soprattutto sotto gli alberi. E domenica mattina, complice la pioggia, la situazione già precaria ha innescato anche degli incidenti stradali. Una donna di 54 anni al volante di una Peugeot, ha perso il controllo dell’autovettura finendo fuori strada: ha riportato una ferita alla testa ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al vicino ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per i rilievi e gli operatori di Area Sicura per la messa in sicurezza della strada, per quanto possibile. Immediata è infatti partita la richiesta ad Asm per la pulizia dell’intero tratto stradale. Sempre domenica mattina anche uno scooterista ha perso il controllo del mezzo ma, fortunatamente, non è rimasto ferito. Tornando al tema igienico, la presenza del nosocomio e il fatto che l’area sia utilizzata per parcheggiare da chi lo frequenta, porta con sé che molti dei pedoni che transitano in viale VIII Marzo raggiungano poi il ‘Santa Maria’. Dopo aver calpestato distese di guano. Non il massimo.