Terni, ‘I Pagliacci’ donano mascherine ai vigili del fuoco

Un corposo quantitativo di mascherine, ancora fondamentali a livello di protezione individuale per fronteggiare l’emergenza Covid-19. A donarli ai vigili del fuoco di Terni sono i ‘I Pagliacci’: martedì mattina c’è stata la consegna. «Per una volta i Vvf – il commento del comandante Giancarlo Cuglietta – si sono trovati dalla parte opposta della solidarietà e la cosa ha fatto molto piacere». Da parte sua e del comando provinciale c’è il ringraziamento all’associazione per «il nobile gesto e soprattutto per tutte le iniziative di sostegno che portano avanti nel nostro territorio».

